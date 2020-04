El control al Gobierno, que llevaba suspendido desde la declaración del estado de alarma por el coronavirus, ha regresado este miércoles al Congreso con una tensa sesión en la que el director de 'La Razón', Francisco Marhuenda, ha echado en falta sosiego, según ha expresado en Más Vale Tarde.

"La relación entre las distintas fuerzas está en un nivel de crispación impresionante", ha lamentado el periodista, que considera que esta "agresividad" es "muy inquietante".

"Sería el momento de un acuerdo de unidad para hacer frente a la situación", ha reivindicando Marhuenda, que matiza que esto "no significa un cheque en blanco". "No estoy diciendo que el PP y Ciudadanos tengan que aceptar lo que quieran Pedro Sánchez y su Gobierno, pero al menos sentarse a hablar y si no llegan a un acuerdo, pues no llegan", ha afirmado.

"Me hubiera gustado una sesión de control un poquito mas sosegada", ha aseverado Paco Marhuenda, que no obstante opina que Pedro Sánchez "al PP no lo puede tratar igual que Bildu o Compromís o Esquerra Republicana. Es el principal partido de la oposición y es fundamental para llegar a un acuerdo".

Por otra parte, Marhuenda se ha referido a los ataques vertidos por Vox en el hemiciclo contra los medios de comunicación, que ha calificado de "despropósito". "Deberían ser un poco más prudentes", ha afirmado el periodista.

"Vox no me parece ni que merezca la pena tratarlo hoy cuando hablamos de política, porque es la antipolítica lo que han hecho hoy en el Congreso", ha aseverado por su parte Mamen Mendizábal.