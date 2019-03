Niño Becerra: "Tras la crisis, España puede quedarse con un paro estructural del 18%"

EL PARO SE HA VISTO REDUCIDO EN JULIO GRACIAS A LOS CONTRATOS TEMPORALES

El profesor de Economía de la Universidad Ramon Llull, Santiago Niño Becerra, ha analizado en 'Más Vale Tarde' los datos del paro. "Hay más personas trabajando, pero decir que se mejora es electoralista", ha explicado. Además, ha destacado que "hay que tomar con pinzas el dato del paro registrado porque la estadística buena es la EPA". Asimismo ha subrayado que "el número de parados es mayor" porque "las personas que no están esperando un subsidio no se apuntan al paro, por lo tanto no constan".