El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha convertido este miércoles en protagonista de la polémica al proponer el uso obligatorio de mascarilla en exteriores a las comunidades autónomas, una medida que de primeras no parece convencer ni a la población ni a la comunidad científica, habida cuenta de las numerosas evidencias que ponen en cuestión la utilidad de esta medida dado el riesgo de contagio existente en espacios abiertos.

"No estamos haciendo lo que hay que hacer. La gente necesita ahora mismo que se fortalezca la atención primaria, porque lo que nos estamos encontrando estos días es que la gente no tiene acceso a la realización de un test, ni siquiera cuando tiene síntomas", ha denunciado en Más Vale Tarde la neumóloga Olga Mediano, que ha añadido: "No te quiero contar ya el estudio de los contactos".

Respecto a la controversia por las mascarillas, Mediano ha señalado que "si queremos ponerla en exteriores para que la gente sea consciente de que la cosa está mal, pero es una medida que no tiene ninguna eficacia demostrada, y no estamos controlando el aforo en interiores...". En este punto, ha precisado: "Va a haber gente en el campo con una mascarilla puesta y gente en un bar bebiendo cerveza sin mascarilla".

"Esto no tiene sentido y me recuerda al pasaporte COVID", ha valorado Mediano, que ha reconocido que le cuesta "entender por qué no se toman medidas para lo que vamos buscando" realmente de cara a cortar la propagación de contagios, que se han disparado en los últimos días, y con la presencia cada vez más notoria de la variante ómicron a falta de pocos días para las celebraciones navideñas.