Muñoz Gago, exmilitar: "Mi acosador ascendió y fue condecorado"

TESTIMONIO CON SIMILITUDES CON ZAIDA

Cristina Muñoz Gago, expulsada del Ejército tras denunciar los abusos de un superior, ha estado en 'Más Vale Tarde' para explicar cómo fue su experiencia. Según ha dicho, su juicio militar "fue parecido al de Zaida", aunque ha apuntado que la diferencia está en que su acosador "no entro preso, fue ascendido y también condecorado". Muñoz Gago lamenta que denunciar no le sirvió para nada y, sin embargo, fue juzgada ella. A pesar de ello, la exmilitar subraya su intención de volver al Ejército: "Amo el Ejército, lo he querido siempre y no merezco estar fuera".