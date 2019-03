Moreno de Acevedo: "Los directivos de Bankia engañaron a los clientes"

Los 33 exconsejeros de Bankia y BFA han comenzado a declarar para explicar la gestión de la entidad. Los delitos de los que se le acusan son muchos y graves. Por ahora, todos apuntan a Rodrigo Rato como principal responsable de las decisiones. Dos abogados y una de los demandantes que van a llevar a Rato al banquillo han visitado el plató de 'Más Vale Tarde'.

Clemence Cohen, una de las denunciantes, ha relatado como un comercial de su banco la convenció para invertir en Bankia 3.000 euros. "A mí el comercial no me dijo nada sobre que era un producto de riesgo, me imagino que él si lo sabría". Se trataba de la primera vez que Clemence invertía en Bolsa. "Me pareció algo seguro al tener a Rodrigo Rato al frente de la entidad". Cohen vive encima de una sucursal de Bankia. "A casi todos los vecinos, jubilados, los convencieron para invertir".

La historia de Clemence es la de muchos pequeños ahorradores que confiaron en Bankia. "Lo más duro es el caso de las preferentes. Se trata de pequeños ahorradores que fueron convertidos en inversores y accionistas sin ellos saberlo", ha explicado Pablo Mayor Guzmán, abogado de ADICAE. "Los directivos de Bankia engañaron conscientemente a los clientes", opina Moreno de Acevedo, abogado de "15M pa RATO". El abogado del 15M explica que Bankia captó, a través de publicidad engañosa, más de 3.000 millones de euros de pequeños ahorradores.