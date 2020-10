Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana, anunció recientemente que su comunidad también se sumaría al cierre perimetral del territorio, aunque se permite la movilidad entre sus provincias. El propio Puig afirmaba que lo hacía por solidaridad con las comunidades que también estaban implementando esos cierres, y también por la faltad de responsabilidad de quienes no lo hacían.

¿Era un mensaje para Díaz Ayuso y su gestión en la Comunidad de Madrid? Es la pregunta que Mamen Mendizábal ha lanzado a la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, que ha asegurado en Más Vale Tarde que hace 15 días tenían "600 contagios y 150 muertos menos que hoy", y que esto es lo que les mueve como Gobierno a aplicar las restricciones anticovid: "Los datos son inapelables".

"No nos podemos acostumbrar a que aquí cada semana se muera el equivalente de personas a que se cayera cada semana un avión", ha lamentado Oltra, que ha señalado que "lo relevante es ejercer la responsabilidad para asegurar las vidas de los que viven en esta comunidad". Si bien ha matizado: "Hay comunidades que tienen una situación absolutamente errática, en ocasiones hilarante, que el resto de España no está entendiendo".

La vicepresidenta ha insistido en que "cada uno sabrá lo que tiene que hacer", y ha explicado lo que haría ella si viviera en la Comunidad de Madrid: "No habría votado a Ayuso porque esto se veía venir". Y ha añadido: "Al final, hay unas grandes presiones de grandes lobbys empresariales que no se juegan la salud, que no van a trabajar, que no viajan transporte público, que si les pasa algo y la sanidad pública está colapsada se paga un hospital en cualquier parte del mundo".

"Esta gente que no se juega la salud y la vida de sus familiares ejercen presiones que algunos gobernantes consideran más importantes que la vida de las personas", ha incidido Oltra, que ha aseverado que en la Comunidad Valenciana van a atender "siempre a la vida de la gente sencilla, que es el 99% de la población".