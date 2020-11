Más Madrid no estará mañana en la inauguración del Isabel Zendal, el ya famoso hospital de pandemias de la Comunidad de Madrid, a cuyo acto de apertura no acudirán tampoco Podemos, el PSOE ni el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que ha aducido problemas de agenda.

"No queremos participar de un falso hospital, porque mañana no van a inaugurar un hospital, y de un plató de televisión para la señora Ayuso", ha aseverado la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, que insiste en que construir este centro era "innecesario".

"No hay ningún epidemiólogo, ni sociedad científica ni nadie que lo haya pedido", ha reprochado la también médica en Más Vale Tarde, donde ha señalado que "hacer un hospital sin sanitarios" es "el mundo al revés".

"No va a haber especialistas, no va a haber intensivos, no va a haber radiólogos... eso no es un hospital, seamos serios", ha afirmado, agregando que sí "va a haber sobrecostes", "contratos a dedo" y "mucho ladrillo".

A juicio de García, "es lo más parecido a un aeropuerto sin aviones cuando haces un hospital y no tienes la planificación". "A día de hoy no sabemos cuáles son los profesionales que van a ir para allá", ha recordado la diputada autonómica, después de que la propia Comunidad de Madrid haya admitido que, por ahora, solo cuenta con 111 voluntarios de los 669 sanitarios que precisa para poner en marcha el primer pabellón del hospital.

"Si fuera paciente a mí no me gustaría que me llevaran a ese hospital, no me parece que reúna las condiciones que debe reunir un hospital", ha sentenciado.