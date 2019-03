Miguel Gutiérrez: "No existe la posibilidad de que movamos el sentido de nuestro voto"

DESTACA LA IMPORTANCIA DE QUE LOS PARTIDOS SEAN RESPONSABLES

Miguel Gutiérrez, de Ciudadanos, declara en MVT que C's no moverá "el sentido de su voto" hacia Rajoy. Además, explica que "si no hay Gobierno, no habrá presupuestos" y destaca su preocupación por la multa de Bruselas.