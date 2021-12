Desde este viernes será obligatorio en España el uso de mascarilla en exteriores. Una medida que ha generado no poca polémica en la población e, incluso, entre los expertos, pues muchos dudan de su utilidad de cara a atajar la expansión de contagios que lleva registrando nuestro país desde hace días. En Más Vale Tarde hemos querido consultar a dichos expertos qué piensan de esta decisión y si la consideran eficaz.

"Es fundamental insistir en el uso de mascarillas de manera rigurosa, a rajatabla, en interiores, pero también en exteriores. No siempre podemos mantener las distancias físicas", ha destacado Daniel López Acuña, exdirector de Acción Sanitaria de la Organización Mundial de la Salud. Ana Céspedes, directora general de Operaciones IAVI, cree que "es muy importante tener mascarillas en todo momento, sobre todo cuando estamos rodeados de personas que no sabemos si pueden estar infectadas".

Por su parte, el exsecretario general de Sanidad José Martínez Olmos considera que es "una medida necesaria, pero no suficiente", viendo fundamental "añadir medidas de control de la interacción social, como las limitaciones de aforo y de horario, e incluso toques de queda, en función de la situación epidemiológica de cada comunidad autónoma". Así opinan los que sí creen que la obligatoriedad de las mascarillas puede resultar una herramienta eficaz.

¿Qué argumentan los expertos posicionados en contra? "Es una medida inútil, estética; política, que no ayuda a mejorar la situación, en estos momentos, de la pandemia en España", ha señalado Joan Carles March, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública. En una línea similar se ha expresado el virólogo Estanislao Nistal: "El uso de las mascarillas en espacios esteriores tiene sentido cuando se está en lugares muy concurridos y donde no se puede garantizar la distancia entre personas, pero en espacios poco concurridos tiene poco sentido".

También el catedrático de Microbiología de la Universidad de Navarra Ignacio López Goñi ve en la cuestión de las mascarillas "una medida absolutamente inútil que no va a contribuir nada a controlar esta sexta ola. El problema de este virus no está en el exterior, sino en los interiores, y por tanto obligar a llevar la mascarilla en exteriores cuando hay distancia social no sirve absolutamente para nada. Han desenfocado totalmente el problema, que está en el colapso sanitario".

"El problema no es que tengamos una sexta ola o esté aumentado la incidencia, sino que estamos frente a un muro vertical de casos de incidencia", ha insistido López Goñi, que ha ahondado en esta cuestión: "Hay datos optimistas que llegan de Sudáfrica e Inglaterra que dicen que esta variante puede ser menos virulenta y fuerte que delta, pero todavía es pronto". Y ha añadido: "El problema de ese muro vertical de casos es el colapso sanitario, y ese ese el problema que hay que evitar porque probablemente acabe muriendo más gente por lo que llamamos 'efectos colaterales de la pandemia'".