Marhuenda: "No nos centremos sólo en la política, hay corrupción en otros ámbitos"

DEFIENDE EL PAPEL DE LOS MEDIOS FRENTE A LA CORRUPCIÓN

El periodista Francisco Marhuenda ha dicho que Mariano Rajoy no se plantea dimitir ni tampoco no presentarse a las próximas elecciones. Además, ha destacado que el presidente del Gobierno "ha presentado una lista muy concreta de medidas de regeneración". Marhuenda también ha apuntado que "la corrupción no sólo son los políticos corruptos, son los empresarios que se corrompen, la gente que no paga impuestos y quienes cometen otros muchos delitos".