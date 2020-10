Madrid ha anunciado que recurrirá las restricciones para confinar perimetralmente la capital y otros nueve municipios de la Comunidad. Una posición que Pablo Montesinos ha defendido en Más Vale Tarde, insistiendo en la responsabilidad del Ejecutivo central.

"¿Qué puede hacer la Comunidad de Madrid y su presidenta por los madrileños?", le ha preguntado, no obstante, Mamen Mendizábal, que ha recordado al dirigente popular que los epidemiólogos "no hablan de la situación de la Comunidad de Madrid como una cosa 'ligera' y 'llevadera'", sino de "una situación preocupante".

"Madrid está a la cabeza de Europa en contagios y en muertes, lidera ese triste ranking. Yo soy madrileña, me da vergüenza que encabecemos ese ranking. Me parece que no apostar por la sanidad es disuadir a las empresas que puedan invertir aquí, es alejar a la economía y las empresas de Madrid", ha aseverado la periodista.

"Esto no va del Gobierno central solo, va de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que tiene autoridad y una situación epidemiológica grave como para no minimizarla, y da la sensación de que no se están tomando las medidas necesarias y hay una batalla enorme, abierta, con el Gobierno central", ha agregado la presentadora.

Montesinos, aunque ha reconocido que "la situación en la Comunidad de Madrid es preocupante", ha matizado que "de las 10 regiones de la Unión Europea con mayores problemas, nueve están en Madrid". "No pongo en duda que hay que tomar medidas en la Comunidad de Madrid, se están tomando y los indicadores ahora son mejores. Solamente digo que este es un problema del conjunto nacional", ha señalado.

"La Comunidad de Madrid tiene que tomar medidas, por supuesto, por eso cada vez que el Gobierno de España ha pedido una reunión, ahí ha estado la Comunidad de Madrid", ha agregado, reprochando al Ejecutivo las "reuniones que le pidió Isabel Díaz Ayuso mientras Pedro Sánchez miraba para otro lado".

"Al igual que la Comunidad de Madrid tiene responsabilidad, yo le digo que el Gobierno de España también la tiene", ha insistido el portavoz popular, que ha asegurado que "en cuestión de pandemias, quien tiene el mando único es el Ministerio de Sanidad" y que esto "se ha certificado con esa orden ministerial en la que se ha confirmado que al final la última decisión la tiene el Gobierno de España".

Sin embargo, Mamen Mendizábal le ha recordado que la resolución publicada este mismo jueves en el BOE "no se ha convertido en una orden", y que, de hecho, "si la mayoría de las comunidades autónomas ayer hubieran votado en contra, no habría prosperado".

"Sabe usted mejor que yo que no hay mando único, si en vez de 13 a favor hubieran votado cuatro y el resto en contra, ese documento no habría visto la luz", ha apuntado la presentadora, que ha recordado que el propio Salvador Illa se refirió el miércoles a este acuerdo como "un documento colegiado".

"Ha salido adelante porque una mayoría de comunidades autónomas ve la necesidad de que salga adelante", ha agregado la periodista. "Imagine, mañana lleva a los tribunales la Comunidad de Madrid el recurso contra el Gobierno y estas medidas. Imagínese que ponen medidas cautelarísimas, y nos vamos a Málaga el fin de semana usted y yo. ¿Le parece normal que los madrileños tengamos libertad de movimientos con la situación epidemiológica?", ha sentenciado.