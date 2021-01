La periodista Mamen Mendizábal ha preguntado en Más Vale Tarde al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida por las diferencias que cree que el político marca al expresarse como alcalde de la ciudad o como portavoz del Partido Popular.

"Usted tiene dos caras muchas veces, la de alcalde de buen rollo, el alcalde de todos, y la cara de portavoz del PP", ha indicado durante una entrevista. Como alcalde, dice la periodista, Almeida agradece al presidente del Gobierno que se haya puesto en contacto con él tras la nevada histórica que ha sufrido Madrid, o que la ministra de Defensa también se ponga a su disposición.

Pero como portavoz de su partido, según Mendizábal, el discurso cambia: "Dice que el presidente del Gobierno no ha tocado calle y no ha hecho nada en esta crisis. ¿Con qué nos quedamos, alcalde?", le ha cuestionado.

Almeida asegura que solo se limitó a responder a las críticas de José Luis Ábalos sobre la actuación de Pablo Casado, que compartió un vídeo retirando nieve de las calles de Madrid. A parte de eso, añade, agradece la coordinación con el Gobierno de la nación frente a los estragos causados por el temporal. "He hablado con Margarita Robles, con Fernando Grande-Marlaska, con José Manuel Franco, con Pedro Sánchez y la UME está en las calles de Madrid y desde ese punto de vista no puedo si no tener agradecimiento", ha zanjado el alcalde.