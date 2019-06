Lucía Méndez: "Ciudadanos ya ha tomado una decisión, apostar por el PP y Vox"

Lucía Méndez, redactora jefa de el diario 'El Mundo', comenta el cambió de opinión de Ciudadanos, que ahora se muestra abierto a que Vox entre en la Asamblea de Madrid: "Es bastante obvio que si el Partido Popular y Ciudadanos quieren gobernar la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid tendrán que negociar con Vox, porque los votos no les llegan". "Que no lo quieran reconocer me parece una manera de engañar, una chiquillería", insiste.

Por ello insiste en que Ciudadanos "ya ha tomado una decisión, en contra de lo que opinaban cabezas destacadas, decidió que iba a apostar por el PP y Vox". Y esa decisión, dice, tiene sus consecuencias.

Además, considera que "el acuerdo de PP y Vox no tiene ningún mérito; Vox es una escisión de Partido Popular", pero con Ciudadanos es diferente: "Tiene entre sus bases y votantes a gente que le parece mal el pacto con Vox, y por eso lo enmascaran", recalca la periodista.

¿Apoyará Podemos la investidura si no llega a un acuerdo con Sánchez?

"Teniendo en cuenta que es la única posibilidad que tiene Pedro Sánchez de ser investido, lo normal para el PSOE sería proponer negociar un acuerdo de programa", defiende Méndez.

Aunque reconoce que no entiende "el empeño" de Iglesias de entrar en el Gobierno y ser ministro: "Yo creo que iba a defraudar, incorporándose al sistema", sostiene la periodista.

En cualquier caso, considera que sería una "insensatez" e "irresponsabilidad" que se repitiese lo que ocurrió en 2016, convocando unas nuevas elecciones.