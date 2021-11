"No podemos estar casi 40 millones de españoles escondiendo unos efectos adversos tremendos, es imposible". La viróloga Margarita del Val, en Más Vale Tarde, pide a las personas no vacunadas que "no esperen más".

Preguntada por la utilidad del pasaporte COVID, Del Val insiste en que todo pasa por la vacunación, advirtiendo de las secuelas post-COVID que pueden sufrir a largo plazo. "Algunos de ellos, por no vacunarse, van a tener achaques de viejos desde jóvenes", afirma.