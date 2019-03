Leonor pide una vivienda adaptada para su hijo con parálisis: "Exijo a la Consejería que cumpla su promesa"

INSISTE EN QUE NO CEDERÁ EN SU LUCHA

'Más Vale Tarde' ha hablado con Leonor, una madre coraje que se ve obligada a cargar a su hijo, con parálisis cerebral y distrofia muscular, hasta su casa porque no tiene ascensor. A pesar de que la Consejería de Vivienda del Gobierno Canario le prometió una vivienda adaptada, no ha cumplido, por ahora, su palabra. "No puedo seguir viviendo de esta manera, bastantes veces me han fallado las piernas", ha explicado. Además, ha destacado que "es muy triste" no tener a su hijo al carecer de ascensor y que cuenta ya con "5.000 firmas de apoyo".