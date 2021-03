¿Es útil la mascarilla obligatoria en la playa y el campo? Es la pregunta que se hacen muchas comunidades después del anuncio del Gobierno ampliando la obligatoriedad de su uso sin importar la distancia de seguridad.

La medida va a ser revisara y es que expertos como el doctor César Carballo considera que es "innecesaria". Preguntado por esta cuestión, ha respondido a los políticos que "ya está bien de criminalizar a la gente", ya que nuestros ciudadanos son "de los que más cumplen de Europa".

En su opinión, los esfuerzos de las nuevas medidas no tienen que estar en esas cuestiones y sí en otras como "rastreadores, aguas residuales o legislar en interiores".

El doctor Carballo también se ha pronunciado sobre el concierto de Love of Lesbian en Barcelona, sobre el que piensa que puede ser seguro, pero que rechaza porque "no es el momento de mensajes como este". "Estamos a las puertas de una cuarta ola con variante británica, que no tiene nada que ver con las anteriores", avisa.

El doctor considera que debemos esperar al menos un par de meses a que haya más vacunados y que los esfuerzos deben ir hacia la vacunación masiva. Y, por ello, opina que "no podemos parar la vacunación en Semana Santa".