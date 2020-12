Ángel Hernández no puede contener la emoción de saber que la ley de eutanasia, la que habría permitido a su mujer morir dignamente y evitarle a él todo un periplo judicial, ha salido este jueves adelante con una gran mayoría en el Congreso: "Ahora mismo, en este momento, siento mucha felicidad y mucha alegría. Ya me ha bajado toda la tensión que he tenido durante el día".

Ángel Hernández, cuyo nombre saltó al escenario mediático en abril del año pasado después de practicar el suicidio asistido de su mujer, ha considerado que su caso fue un empujón importante a la ley: "Fuimos la gota que colmó el vaso".

"Yo creo que María José estaría muy contenta porque ella no se fue convencida, pero sí entendió que yo me tenía que inculpar para que saliera esta ley adelante", ha explicado Hernández en una entrevista en 'Más Vale Tarde'.

"Hoy comienza el principio del duelo. Será la oportunidad de dejarla que se vaya definitivamente. Eso no quiere decir que la olvidaré, porque la voy a recordar toda mi vida", ha aseverado emocionado sobre su mujer.

Sobre las fuerzas que han votado en contra, PP y Vox, y que aseguran que esta ley supone una pérdida de derechos, Hernández ha sido tajante: "Es una barbaridad absoluta. No hay que hacerles mucho caso porque al final si un familiar o alguien muy allegado o querido estuviese en el mismo problema que tuvo mi compañera María José, no creo que fueran tan crueles como para dejarles que sufran".

Respecto a la ley aprobada este jueves, que todavía tiene que pasar por el Senado, Hernández ha considerado que la ley "es bastante garantista", ya que, además, los médicos no van a tener que aplicarla si son objetores de conciencia. Es necesario, eso sí, que la ley "ande" y si tiene fallos, tendrán que ir modificándola.