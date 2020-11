"Populismo puro y duro". Así califica Gonzalo Bernardos las palabras de Ada Colau contra Amazon, en las que animaba a los ciudadanos de Barcelona a dejar de comprar a la plataforma online para apoyar al comercio local.

El profesor de Economía critica que la alcaldesa "no haya hecho nada" por el pequeño comercio, defendiendo que el comercio online y el físico "tienen que convivir".

"Que ahora salga como la gran defensora del comercio local en Barcelona me parece impresionante", agrega Bernardos. En el vídeo, explica qué medida daría para que Amazon "deje beneficio" en la sociedad, algo que no ocurre porque "el político no quiere", asegura.

"No se pueden poner puertas al progreso. España va a tener 140.000 millones de euros para reinventarse", defiende en Más Vale Tarde.