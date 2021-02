Tras los últimos roces entre los socios del Gobierno, Emiliano García-Page se muestra crítico con Unidas Podemos. Aunque afirma que no desea una ruptura entre los socios de la coalición, el presidente de Castilla-La Mancha sostiene en Más Vale Tarde que "lo importante es que el peso del Gobierno no lo soporte el PSOE y que otra parte del Gobierno tiene cargo, pero realmente es carga".

En este sentido, García-Page ha sostenido que "aquí quien tira del carro es Pedro Sánchez", el ala socialista del Ejecutivo y "a lo mejor algunos de Podemos". No obstante, ha reprochado que "hay otros que literalmente lo único que hacen es intentar todos los días ganar titulares".

El dirigente socialista cree que Sánchez afronta con "templanza" las dificultades que surgen en la coalición, pero lamenta que el presidente "encima tiene que tragar con estar un poco de reojo". "Estar de puntillas o de reojo en el Consejo de Ministros es una cosa bastante lamentable", ha sentenciado.

Preguntado por la última regularización fiscal del rey Juan Carlos y la inviolabilidad del emérito, una cuestión que ha vuelto a enfrentar a PSOE y Podemos, el presidente castellano-manchego ha aseverado que la formación morada "necesita que las cosas no funcionen y que las cosas sean anormales para poder tener votos".

"Cuando empezaron con campamentos en las calles decían que no valía la democracia representativa y que el Congreso no nos representa y hoy son diputados. No les voy a pedir que sean algún día monárquicos ni que lo sea la ciudadanía, pero hay que ser serios", ha agregado, instando a distinguir entre "lo que ha aportado cada uno de la vida pública" y "lo que haya podido hacer en lo privado".