¿Es seguro bañarse en una piscina?, ¿la arena de la playa puede tener coronavirus?, ¿por qué los lagos pueden ser una fuente de contagio? La química y divulgadora científica Deborah García Bello ha resuelto en MVT las certezas y dudas que existen sobre el coronavirus para este verano.

Por ejemplo, explica que se sabe que el agua del mar y de las piscinas nos garantiza cierta seguridad. En el mar, porque la sal de la agua es un biocida y al ser una gran superficie, el efecto de dilución hace que sea más improbable que entremos en contacto con el virus. En las piscinas, como el agua se trata, es muy difícil que te puedas contagiar.

Por el contrario, en lagos y pozas donde el agua no es salada, en la mayoría de casos no se trata y además no tiene movilidad, está más estanca, el riesgo de infectarse del COVID-19 es mayor.

La arena de la playa, las cremas y el sudor, ¿fuentes de contagio?

La química explica además que la arena de la playa prácticamente no tiene ningún riesgo por las altas temperaturas que alcanza, que hace que el virus se inactive. También hay que tener en cuenta la presenciade sal y la incidencia de la radiación ultravioleta en las superficies de la playa que hacen que el riesgo sea muy bajo.

Por otro lado, el virus no se pega a las cremas solares o hidratantes, como explica García. "Los virus no son como las bacterias. No son estrictamente seres vivos, por lo que no se reproducen", indica. Tampoco hay evidencia de que contagie por el sudor, aunque no se puede descartar, al igual que con las lesiones cutáneas.

Además, la experta ha querido alertar sobre el uso del gel hidroalcohílico en playas o piscinas, ya que al tener un 70% o más de alcohol es muy deshidratante y pueden generar irritación, manchas o quemaduras.

Algunos focos de contagio

Deborah García Bello también ha explicado algunos descubrimientos que han resultado ser foco del virus, por ejemplo, la lágrima del ojo sí hay presencia del coronavirus. También en el semen o en las heces, aunque no se puede concluir que sea una vía de contagio.