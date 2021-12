Con los contagios aumentando cada vez más rápido, muchos se hacen una pregunta: ¿acabará habiendo finalmente restricciones esta Navidad? Para Juan José Badiola, "va a depender un poco del grado de expansión de la pandemia en los próximos días", que augura "alto".

El experto en enfermedades infecciosas, no obstante, señala que "es clave" la "afección del sistema sanitario". "Mientras el sistema sanitario no se vea en peligro de una saturación, no es tan probable que sea necesario aplicar restricciones", apunta, pese a lo cual matiza: "No me extrañaría que estas restricciones se produjeran".

Además, Badiola recuerda que "cuando el número de contagiados es muy elevado" también lo es "la posibilidad de que algunas personas con circunstancias muy particulares acaben yendo a un hospital y lo que es peor, acaben en una UCI". "Y serán vacunados o no vacunados, habrá de las dos categorías", agrega.

Un riesgo, advierte el especialista, que hay que tener "muy presente", aunque "por el momento no estamos en esa situación": "Tampoco hay que exagerar de entrada, pero que hay que tenerlo presente, con toda seguridad", concluye.