Jorge Morales de Labra: "Una casa eficiente puede tener un consumo energético casi nulo"

AFIRMA QUE EL CERTIFICADO A LA LARGA SUPONDRÁ UN AHORRO

El experto en el sector enérgetico, Jorge Morales de Labra, afirma que es muy probable que la gente que tiene una casa comprada antes del último año es muy probable que no cuente con un Certificado de Eficiencia Energética, ya que hasta entonces no era obligatorio. El experto explica que una casa bien aislada puede llegar a un consumo de energía casi nulo. Además, quiere mentalizar a los propietarios de que aunque pueda parecer caro tramitar un buen certificado, a la larga es muy rentable por el ahorro. Jorge aclara que la existencia del certificado no es con un afán recaudatorio, sino que ayuda al consumidor.