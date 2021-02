Jordi Évole ha reconocido en una entrevista en Más Vale Tarde que ha firmado por la libertad de Pablo Hasel a pesar de que el propio periodista reconoció ayer en su entrevista a El Intermedio que el rapero le había deseado la muerte.

"Yo he firmado un manifiesto en contra del encarcelamiento de Pablo Hasel", ha reconocido Évole, a pesar de que ha remarcado que el rapero "es un personaje al que no otorgo demasiada calidad artística".

Una calificación, ha dicho, que no implica que tenga que ser encarcelado: "Hacer letras horribles o tener opiniones de las que yo estoy en las antípodas o expresar un odio de la manera tan gratuita como la ha expresado Hasel no es delito".

Así, ha defendido: "Me parece una auténtica aberración que alguien por eso acabe en la cárcel"; y ha insistido en la necesidad de "repensar" el castigo para los que incumplen la ley: "Creo que la cárcel debería ser solo en los casos más extremos".

"Me posiciono en contra de ese encarcelamiento, al igual que no tengo ningún tipo de inconveniente en afirmar que hay muchas cosas de Pablo Hasel que me parecen abominables, al igual que me lo parece que haya entrado en la cárcel", ha aclarado.

Jordi Évole también ha desvinculado las protestas que se están viviendo en numerosas ciudades españolas con motivo del encarcelamiento de Pablo Hasel de la libertad de expresión.

A juicio del periodista, "no hay tanta gente caliente como nos parece, pero los que lo están hacen mucho ruido", ha explicado. Aun así, reconoce, este sector poblacional "son los que más ruido hacen". "La libertad de expresión es otra cosa", ha aseverado el periodista.