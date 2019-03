Joaquín Estefanía, sobre la crisis: "Más que la calidad de la economía, me inquieta la calidad de la democracia"

EL PERIODISTA ANALIZA LOS EFECTOS DE LA CRISIS EN ESPAÑA

El periodista Joaquín Estefanía analiza los efectos de la crisis económica, tal y como lo explica en su libro 'Estos años bárbaros'. Para Estefanía, los "años que estamos viviendo no son para estar muy animados". En este sentido, afirma que se han perdido unos grados de igualdad y bienestar que "ya no existen".