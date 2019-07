El profesor Javier Díaz-Giménez destaca en Mas Vale Tarde que "Hacienda somos todos y por ello, cada uno debemos pagar en medida a nuestras posibilidades". Además señala que está de acuerdo con el seguimiento de Hacienda a muchos famosos: "No creo que la persecución sea por ser famosos, sino por ser ricos".

Por otro lado, critica las medidas que Hacienda aplica a los futbolistas extranjeros:"No puede ser que los extranjeros tengan un trato excepcional con Hacienda". Por todo ello, pide que Hacienda sea "cuidadosa" y "ejemplarizante" con los ciudadanos famosos y ricos que no cumplen con sus responsabilidades, para que estos hechos no repercutan negativamente en el resto de ciudadanos.

"Lo que están haciendo en realidad, es trasladar la carga fiscal que les corresponde a ellos, a los ciudadanos que no tenemos la suerte y talento para poder ganar esas fortunas".