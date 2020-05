El vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, ha compartido la decisión de pasar a la fase 1 el próximo lunes con el presidente de la comunidad. Así lo ha manifestado en una entrevista en Más Vale Tarde.

El propio Igea ha asegurado que Madrid está "haciéndose trampas al solitario" con el baile de datos que está otorgando cada día sobre los nuevos contagios, los ingresos y las muertes.

"Si tenemos un número de diagnósticos que es inferior al de ingresos o no estamos dando bien los datos o no somos capaces de seguir la epidemia, de controlar a los enfermos antes de que ingresen", ha explicado Igea.

A su juicio, uno de los grandes problemas de la crisis es que "no hay manera de que todos los datos sean iguales y homologables". "No tengo duda de que ellos hacen su seguimiento, pero no conviene que nos hagamos trampas con los números", ha reconocido.

Escenario político

El vicepresidente de Castilla y León ha asegurado que echa de menos que los criterios "sean transparentes" y que "no convirtamos todo en una trifulca política".

"No podemos convertir esto en una pelea permanente, y la manera de acabar con las peleas en la política son los números. Pongamos los números sobre la mesa, aquí no hay política, sino que tenemos que gestionar con las evidencias científicas que tenemos la pandemia. El virus no acaba con políticas antifascistas ni con la bandera de España", ha reivindicado el político de la formación 'naranja', que ha asegurado que a veces tiene la sensación de que los ciudadanos miran a los políticos y no les entienden.

Igea ha asegurado que mantiene buena relación con el portavoz de Podemos y con el de Vox en Castilla y León. "El acuerdo no es fruto solo de la personalidad de los políticos, sino también de una estrategia de transparencia, de acuerdo y de pensar que este país no saldrá bien de la crisis si no sale unido".

"El escenario político es muy preocupante: es el de la polarización, de la miseria, del frentismo y", ha espetado. Así, ha asegurado que es "un escenario dramático".

Salida de Marcos de Quinto de Cs

Sobre el acuerdo de Ciudadanos con el Gobierno para prorrogar el estado de alarma, Igea ha reconocido sentirse "muy contento": "En este partido ya todos conocemos nuestras posturas y hoy me encuentro satisfecho de que mi partido entienda que el ejercicio de la política es ser útil". "Pactar en política no es traicionar", ha recordado.

En este sentido, el vicepresidente autonómico ha catalogado como "una pena" la salida de Marcos de Quinto de Ciudadanos: "Siempre he creído que un partido liberal tenía que ser un partido capaz de discutir y aquí todo se soluciona así".

"Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que ha hecho mi partido, en su día lo manifesté y me he quedado. Ahora estoy más de acuerdo y habrá momentos en los que no lo estaré", ha zanjado.