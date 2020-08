Una explosión masiva en un almacén de fuegos artificiales ha sacudido el puerto de Beirut, capital del Líbano, provocando daños "incalculables" e "incontables" heridos. Aún se desconoce el alcance de los daños provocados por la explosión, que se ha sentido en 10 kilómetros a la redonda.

Rosa Vizoso es una española residente en la ciudad que, por suerte, no ha resultado herida. "He vivido la explosión. Estaba trabajando y el puesto está cerca de donde yo trabajo, a un kilómetro por aire", ha explicado la española.

"Se han roto todos los cristales, se ha creado mucho polvo... cuando he salido del puesto corriendo he visto que el guardia de seguridad estaba en el suelo, el arco de seguridad también... todo destruido", ha lamentado Rosa Vizoso.

Sin embargo, afirma que no ha acudido a su casa porque "no sabía lo que era". "Estaba trabajando y he oído aviones. Yo llevo aquí ya muchos años y he vivido mucha guerra y he pensado 'qué hacen estos sobrevolando Beirut' y entonces he oído la explosión", ha explicado.

Al hilar ambos acontecimientos afirma que se ha "asustado muchísimo": "He empezado a gritar como una posesa y no me podía calmar, quería que viniese la ambulancia a por el agente de seguridad, pero no venía porque hay muchísimos heridos".

La información desde el Líbano es muy confusa, según ha explicado Rosa. La española ha incidido en que "nadie dice nada": "Aquí no saben lo que ha pasado".

"Hay gente que dice que ha oído aviones también, otros que son de una fábrica de pirotécnica y otros que había una fábrica de armas", ha explicado Rosa, que ha asegurado que "los hospitales están colapsados, pidiendo sangre".

El único trayecto que ha hecho Rosa Vizoso ha sido el camino a casa, y entonces ha afirmado que le ha impactado mucho verlo todo destrozado: "Ver al policía en el suelo me ha puesto muy nerviosa, otro policía tenía sangre en las manos y yo porque he tenido suerte de que los cristales se hayan quedado colgando hacia la calle y no hayan venido hacia mí".

"Estoy muy preocupada por la gente, porque yo me he librado, pero habrá gente que no se ha librado", ha añadido la española.