Gonzo, sobre la situación que viven los migrantes que deciden marchar a Estados Unidos: "Si yo fuese un chico y viviese allí, me querría ir ya"

Con este documental, Gonzo quiere pone cara, rostro e historia a estos migrantes de los que hablamos a diario en los medios de comunicación, pero que no vemos.

La ruta comienza en Guatemala, pasando por la frontera de México y tratando de alcanzar el "sueño americano". Los sueños de muchos de los migrantes acaban truncados antes de llegar al destino.

El periodista explica cuál es el "efecto llamada": Las mejores casas, los mejores coches, las familias que tienen televisión o que pueden evitar trabajar en un cafetal desde muy pequeños es porque un primo o un tío que manda las remesas desde Estados Unidos.

Pero no es tan fácil. Sus historias están llenas de miedos y desesperanzas. "Con todo lo que me ha pasado en el camino, hasta el sueño americano se me ha ido", cuenta José, uno de los protagonistas del documental.

Lo importante, apunta Gonzo, es tener la información: "No sabían que tendrían que cruzar un desierto, no sabían que había un país que se llamaba México". Y es precisamente allí donde piden quedarse, porque durante el camino han vivido la misma violencia y agresiones sexuales que sufren en sus países de origen.