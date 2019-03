Gonzo: "Los políticos se pueden clasificar en calamares, avestruces y almíbar"

ANALIZA QUÉ POLÍTICOS SON LOS QUE MÁS HUYEN

El periodista de 'El Intermedio' Gonzo presenta su libro '¡Todo por mi país!', sobre los políticos españoles. Para dar más detalles sobre él ha estado en 'Más Vale Tarde'. Según ha explicado, clasifica a las personas en tres categorías: calamar, avestruz y almíbar. "Los calamares echan tinta y balones fuera", explica y pone como ejemplo a Federico Trillo: "Era el típico que cuando salió a la luz la Gürtel dijo que todo era mentira y que era un caso que partía de la Policía de Rubalcaba". En segundo lugar, avestruces serían "todos los que en Gürtel dijeron 'no me consta', aquellas personas que vieron pasar sobres con dinero negro, lo reconocen en privado pero no lo admiten abiertamente". Por último, Gonzo afirma que "dentro de la categoría de almíbar no hay nadie, es aquel que es capaz de enriquecer a los demás".