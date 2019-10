La Organización Mundial del Comercio ha dado la razón a Donald Trump y autoriza a Estados Unidos a imponer aranceles a muchos productos europeos.

Gonzalo Bernardos, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona, explica que esto afectará "sin duda" a la agricultura y economía española.

"Nuestra agricultura había encontrado productos que daban valor y que exportaba, entre a otros países, a Estados Unidos. Trump tiene claro que el máximo daño que puede hacer es en la agricultura", señala el experto.

Y añade: "Pronto la Unión Europea hará las mismas medidas que Estados Unidos y todo el mundo saldrá perdiendo. Trump actúa como un político que quiere ir a las elecciones con el hecho de que ha domado a la Unión Europea y a China".

Así, dice que el mandatario estadounidense se quiere "vender como el campeón en su país". "Hay mucha gente que cree que lo que Trump está haciendo por ellos lo que ningún otro político ha hecho", explica Bernardos, señalando por otro lado que, de puertas para afuera, la situación se ve de otra manera: "No hablaríamos de posible crisis mundial si Trump no hubiera emprendido esta guerra proteccionista que no lleva a ninguna parte".

