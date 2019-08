La mayoría de los españoles se muestran preocupados por la situación económica, según se observa en el último barómetro publicado por laSexta.

Más del 70% de la población se muestra inquieta por la situación económica, una percepción que se agrava ante la parálisis política que vivimos. Pero, ¿afecta realmente el no tener Gobierno a nuestra economía?

Para Gonzalo Bernardos, profesor y economista, el entorno internacional "es bastante fastidiado" por el proteccionismo de Donald Trump, que podría contagiar los problemas de la economía estadounidense a la economía real. También por el hecho de que China esté devaluando la moneda, "una política de empobrecimiento del vecino".

En ese entorno, dice Bernardos, "necesitamos un Gobierno que haga cosas, que no dependamos de la economía internacional". Lo que significa que debe de generar internamente "el mayor crecimiento posible".

Esto se consigue de varias maneras, apunta el profesor: "Aumentando el gasto de las familias, incrementando el gasto en construcción y con más gasto social para obtener un crecimiento por encima del 2%".

Por eso, empieza a ser negativo que no haya un gobierno, porque "la coyuntura internacional ha cambiado".

Eso sí, Bernardos no cree posible que se dé una crisis parecida a la que vivió España en 2008. "En 2007 todo eran luces rojas: teníamos un modelo muy malo basado en el gran endeudamiento y en una construcción desaforada", indica el profesor. Ahora, "tenemos más exportaciones, no vivimos por encima de nuestras posibilidades y tenemos un modelo de crecimiento muy saneado y consistente".

No obstante, reconoce que las familias lo han pasado muy mal, y cuando sienten la alarma que lanzó el PP y Ciudadanos en campaña electoral, consumen menos y ahorran un poco más. "No hay nada que nos diga que vayamos a tener una crisis. No es verdad que la economía española esté en peligro", recalca Bernardos.

Responde al presidente de la Cámara de Comercio

El presidente de la Cámara de Comercio, José Luis Bonet, ha manifestado su preocupación por el hecho de que hubiese "un gobierno escorado a la izquierda que se radicalizase", cuando el PSOE negociaba con Unidas Podemos.

Bernardos ha respondido a estas declaraciones asegurando que "hay que respetar lo que han votado los españoles, que es un Gobierno de izquierdas".

"Lo que toca es un gobierno de izquierdas y que compense, en parte, lo que hizo un gobierno muy de derechas que aplicó la reforma laboral y una contención de salarios tremenda que ha perjudicado a muchas familias impidiendo que saliesen de la crisis".