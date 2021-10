Los representantes políticos que han participado en el desfile del 12 de octubre en Madrid han interactuado entre ellos con mucha comunicación no verbal, y más teniendo en cuenta la obligatoriedad de la mascarilla durante el evento y los protocolos adaptados por el coronavirus. En Más Vale Tarde, Patricia Centeno, experta en comunicación política no verbal, ha analizado algunos de ellos.

Por ejemplo, la mirada de la reina y la princesa Sofía a Pedro Sánchez cuando se han empezado a escuchar los intensos abucheos. Letizia mira al presidente del Gobierno de perfil para comprobar cuál es su reacción, y este "las tranquiliza sonriendo con los ojos", apunta la experta.

También son destacables las miradas esquivas entre Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez durante su saludo, que ha sido "frío", o la actitud de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que no ha apartado la vista de su móvil durante el acto. Explica Centeno que esto "no es adecuado ni en un acto institucional, ni en el Congreso de los Diputados, ni en una mesa con un amigo. Es como tener algo más importante que hacer, estar ausente".

A esta escena se suma la del saludo de las ministras de Podemos, Ione Belarra, Irene Montero y Yolanda Díaz, en la recepción con los reyes, un hecho inédito que ha estado bajo el foco de todas las miradas. "Han optado por llevarse la mano al corazón que es lo que han hecho el resto de invitados. con ello se transmite sinceridad", ha explicado la experta.