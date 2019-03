Gaspar Llamazares: "Una fórmula de coincidencia política de izquierda no sólo es necesaria, sino imprescindible”

Gaspar Llamazares ha hablado en ‘Más Vale Tarde’ de la necesidad de recomponer la democracia en España. El diputado de IU considera que no sólo se trata de frenar el “golpe” que el PP tiene preparado.

Para él, “significa reconciliar sociedad con política, incorporar movimientos sociales a la política y hacer más participativa la política popular”. Por ello, entiende que “una fórmula de coincidencia política de izquierda no sólo es necesaria, sino imprescindible”

Sobre los términos en los que se podrían plantear las alianzas de Izquierda Unida, Llamazares ha explicado que las fuerzas sociales y las organizaciones políticas entienden como más importante una “democracia local más participativa, con ciudadanos más cerca de las decisiones”.

También destaca la lucha contra la especulación urbanística, así como el derecho a la vivienda por parte de los ciudadanos. En este sentido, cree necesario “reconciliar de nuevo la política con la sociedad.

Ante la posibilidad de que el PP apruebe la reforma electoral, Llamazares dice que IU no se plantea que “el PP pueda aprobar un golpe de estado contra la democracia local. No nos planteamos que un partido pueda querer tener los votos que no tiene las urnas”.

Por ello, ha querido señalar que las posibles uniones entre fuerzas políticas se producirán en torno al programa y a los candidatos, y “en ningún caso con la soga del Partido Popular”.