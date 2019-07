Para el periodista Francisco Marhuenda la situación que se vive en algunas comunidades en las que Vox y Ciudadanos no llegan a acuerdos "roza lo surrealista".

"Están dedicando a hacerse los ofendidos. Entiendo que los ciudadanos deben contemplar asombrados la frivolidad y el infantilismo de la clase política", comenta al respecto.

Y añade: "No entiendo el complejo de pijoprogre que tienen los de Ciudadanos: 'acepto los votos pero no les voy a saludar'". A los de Albert Rivera les pide así que "no sean frívolos".

Además, Marhuenda lanza una defensa al "bipartidismo imperfecto" que desde la Constitución hasta hoy, "ha dado el mayor crecimiento económico y social de la Historia de España". "Es por lo que deberían de estar preocupados los políticos, no en su orgullo y en su ego", apunta.

Respecto al silencio que guarda Rivera sobre los pactos con Vox, el periodista dice que "se ha convertido en alguien que roza lo intratable".

El líder de Ciudadanos también se ha negado a reunirse con Pedro Sánchez. "Me parece deleznable que un político no se siente con otro político para hablar", reprocha Marhuenda, al mismo tiempo que critica la actitud de Sánchez: "No me parece razonable".