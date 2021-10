Ante la información de la agencia Efe que apunta que Juan Carlos I podría viajar a España antes de fin de año, Francisco Marhuenda avanza que, según la información que él maneja sobre el rey emérito, este aún "no tiene nada decidido".

"Estamos instalados todos en la rumorología", ha advertido el periodista en Más Vale Tarde, donde ha añadido: "A mí lo que me consta es que el rey padre, don Juan Carlos, no tiene nada decidido, absolutamente nada".

"Lo he preguntado esta mañana para tener mayor seguridad", ha apostillado el director de 'La Razón', que asimismo confirma que, según sus fuentes, el monarca emérito "no ha estado en España desde que se fue". "No se ha producido ningún viaje no conocido por parte de don Juan Carlos a nuestro país", ha insistido.

De acuerdo con Marhuenda, "todo está pendiente de ver varias cosas": en primer lugar, el resultado de "la investigación que hace la Hacienda pública", pero también de la decisión de la Fiscalía. "Eso es lo que va a determinar qué es lo que él hace, pero a mí lo que me consta es que él no tiene ninguna decisión tomada, ni tampoco el Gobierno y tampoco, me imagino, por tanto la Casa Real", ha concluido.