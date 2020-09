Tras su polémica con Roland Garros, Fernando Verdasco ha querido explicar en Más Vale Tarde qué ha sucedido para que haya decidido pedir una indemnización por no haberle dejado competir después de haber dado positivo por coronavirus en la primera prueba que le realizaron.

El origen del conflicto yace en que el tenista español dio positivo por coronavirus hace un mes. Cuatro semanas después del contagio, Verdasco ya había superado la COVID-19, pero se tuvo que someter a otra prueba en París. El test salió positivo, pero el tenista argumenta que podría haber sido un falso positivo ya que el torneo galo se negó a realizarle una segunda prueba.

"Cuando volví a España di negativo en dos pruebas, me hicieron el procedimiento francés y volvió a dar negativo", cuenta el deportista español, para el que la gota que colmó el vaso fue que al día siguiente cambiaran la norma. "En ese momento decidí que tenía que ir con todo", confiesa antes de explicar que ha mandado una carta al torneo para pedir una indemnización.

"No me imagino la que se habría montado si le pasa a los primeros del ránking", lamenta Verdasco, que sin embargo prefiere no hablar de nombres porque "nunca se sabe" qué podría haber pasado y porque reconoce que "siempre hay más beneficios para unos que para otros". Su caso no fue el único, y es que en la previa también le ocurrió a otro tenista español.