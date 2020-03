El precio del petróleo ha caído un 30%, algo que no se veía desde 1991. También la bolsa española ha llegado a sufrir una caída del 7,96% y lo mismo ha ocurrido en los mercados europeos, que han amanecido con desplomes de hasta el 10%. Todo por temor al avance del COVID-19.

La economista Miren Etxezarreta ha asegurado en Más Vale Tarde que estos datos son la demostración de "la vulnerabilidad del capitalismo ante un tema que viene de fuera".

Según la catedrática emérita de la Universidad Autónoma de Barcelona, "nos están dando mucha información, pero a pesar de ello entre la población hay una sensación de incertidumbre, y la prueba es que la bolsa está cayendo".

"Esto muestra la vulnerabilidad de un sistema económico regido por el mercado", ha espetado Etxezarreta, que ha asegurado que "en las épocas propicias a los beneficios lo que se pretende es que el Estado quede fuera del área económica, pero cuando las cosas van mal el Estado se tiene que ocupar de la situación para que no haya una catástrofe".

"Lo que el dinero no resiste es el no saber qué va a pasar", ha continuado explicando la catedrática, aunque ha llamado a la calma: "No me parece a mí que esto vaya a conducirnos a una crisis generalizada muy grave porque probablemente si el virus se controla es posible que se reduzcan las caídas".

"Mientras tengamos un sistema regido por el beneficio privado funcionará así. Los que manejan el dinero cuando tienen miedo no tienen escrúpulos en abandonar lo que están haciendo y dejar que sea el Estado el que cubra las pérdidas. Es eso de beneficios privados y perjuicios sociales", ha insistido la catedrátrica.

Sobre la caída del precio del petróleo, la economista ha apuntado que "en el fondo la disminución del precio del petróleo sería una ventaja para nuestra economía", aunque sí es preocupante "si eso está vinculado a esa incertidumbre" por el coronavirus.