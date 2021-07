Hace unos meses el diputado de Más País, Íñigo Errejón, llevaba al Congreso la problemática de la salud mental, tan desentendida en la sanidad pública, y recibía con sarna la respuesta de un 'popular' de "vete al médico". ¿Sirvió para algo su denuncia? En Más Vale Tarde, Errejón ha considerado que se ha recorrido la mitad del camino: "Hoy todo el mundo se apunta a esto de la salud mental, incluso algunos diputados del PP. Y el Gobierno sale a decir en tromba que para ellos es una prioridad", afirma.

También cree que la suya fue una contribución "humilde" a que la gente lo deje de vivir con vergüenza. Pero falta una parte importante: "Ahora está en la agenda política, pero falta la mitad de la concreción de las buenas palabras en recursos y en políticas públicas".

"Hace falta multiplicar por tres el número de psicólogos en la cartera pública, hace falta una estrategia nacional de prevención del suicidio en España, y hace falta actualizar la estrategia de Salud Mental", concreta el diputado, que añade que "falta que se dediquen los recursos necesarios para que la atención psicológica no sea un lujo sino que esté en la cartera de servicios públicos".

"Simone Biles ha tenido un gesto de enorme valentía"

La salud mental ha vuelto a estar en boca de todos después de que la gimnasta Simone Biles haya renunciado a competir en los Juegos Olímpicos para cuidarse. Sobre ello, Errejón considera que "ha tenido un gesto de enorme valentía que ayuda a mucha gente que esté pasando por lo mismo para decirles que no es que sean débiles ni es un problema que se deba de ocultar".

Pero añade una reflexión: "Hay mucha gente que no sabe si va a poder levantarse de la cama, que se le come la ansiedad... y que no puede parar porque no sabe si perderá su trabajo, y le da miedo decirlo en la empresa y que eso le estigmatice". "Pensemos en todos los que sufren de aseidad, depresión y dolor por cosas más mundanas. La vida cotidiana de los españoles se llena de inseguridad y precariedad y eso hace mal en el físico y en el psíquico, y por eso es necesario que nos tomemos en serio la salud mental".