El enfermero del SUMMA 112 que se hizo viral por su sentido del humor en plena jornada de vacunación en el Wanda Metropolitano ha vuelto a ser protagonista en las redes sociales por su contundente enfado con el auge de los contagios de coronavirus.

Jorge Prieto ha 'estallado' en Instagram, donde ha afirmado sentir "lástima, pena y rabia" tras afirmar que el 80% de las personas que están ingresando en su hospital son positivo en COVID. "Son gente joven, gente que yo creo que se ha creido inmune al virus", ha afirmado el enfermero, que ha asegurado sentir "frustración" por "no haber aprendido nada".

"Somos una sociedad de inmediatez. Queremos todo ya, y pensamos que la pandemia se va a acabar ya, y no, hay que darle tiempo. Esto no ha terminado", ha recordado el enfermero en una entrevista en Más Vale Tarde, donde ha asegurado que a pesar del aumento de la vacunación, ésta no impide el contagio.

En este sentido, ha remarcado la necesidad de continuar con las medidas de seguridad para evitar el contagio y ha recordado que los sanitarios, al final, acaban siendo "los malos de la película".

"Nos centramos en decir todo el rato que esto no ha terminado y parece ser que el resto de la sociedad sigue haciendo un poco lo que les da la gana", ha asegurado Prieto, que ha insistido en que se trata de un porcentaje mínimo, ya que la gran parte de la sociedad está cumpliendo con las medidas: "Gracias a eso los números son altos pero no son demoledores como en marzo".