Ángel Vázquez Sánchez, médico de Familia, se ha hecho viral por publicar contundentes carteles en las redes sociales en los que trata de crear conciencia contra el COVID-19. Sus mensajes ya son conocidos en diversas partes del mundo.

"Creo que calan bien. Son mensajes sencillos, que llegan a la gente, que son fáciles de compartir. Y lo estoy viendo en las redes", ha explicado el doctor, que ha asegurado que comenzó la iniciativa "desde el punto de vista didáctico".

Y es que, tal y como explica el doctor, "cuando nos ponemos muy científicos y hacemos grandes parrafadas lo leen algunos, lo entienden unos pocos y al final no llega a mucha gente".

"Cuando empecé pensé 'a ver que mensajes lanzas', y ahora que vienen estas fechas digo 'me tengo que centrar en la Navidad'", ha asegurado Vázquez Sánchez, que usa los cartones de las EPI para escribir sus moralejas. Sus compañeros, dice, le ayudan con algunas ideas, además de compartirlo en las redes sociales.

Ángel Vázquez fue uno de los médicos que se contagió en marzo, y transmitió el COVID a toda su familia. "Están todos bien, por suerte, pero yo me contagié cuando todavía ni siquiera teníamos noción de que había casos en España. Quedamos a cenar un día normal y a los dos días di positivo", ha explicado.

Según ha asegurado, tan solo fueron dos horas en las que se reunió para cenar "en un salón grande", y todos resultaron contagiados. Por eso, alerta sobre las reuniones de Navidad: "Somos incapaces de rechazar ciertas cosas, y nos cuesta muchísimo decir 'oye, que nos hemos esforzado mucho para llegar a esta Navidad bien y todavía no estamos a tiempo para hacer estas cosas'", ha recordado.

Y es que, según el doctor, la realidad de la pandemia "se ha visto poco": "Yo pasé de que no teníamos prácticamente casos a estar hasta arriba. Todo ese cambio no se ha llegado a ver en ningún sitio". Aun así, Sánchez afirma sentirse con "ilusión y ganas" por su profesión: "Es cierto que hay momentos durísimos y que piensas que no estás haciendo bien tu trabajo porque no hay capacidad. Sí que pensabas a veces '¿estaré hecho para esto?', pero al final sales".

Ahora, y con los casos en aumento, afirma que la cosa "no pinta del todo bien". Por eso asegura que solo celebrará la Navidad con su pareja, también sanitaria. "Nos cuesta muchísimo el pensar en hacer ahora una reunión en familia. Iré a verles con mascarilla y distancia y a cenar en mi casa".