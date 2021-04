La cuarta ola avanza en España en plena polémica por los cambios en el criterio de vacunación. De hecho, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ya ha anunciado que hasta el 22 de abril no se pronunciará sobre qué hacer con la segunda dosis de los ciudadanos vacunados con AstraZeneca.

A juicio del doctor César Carballo, y de acuerdo con lo dictado por la Organización Mundial de la Salud, "no hay datos" para determinar que aplicar una segunda dosis de una vacuna diferente a la de AstraZeneca podría ser beneficioso. Por eso, advierte: "Sin duda preferiría la segunda dosis de AstraZeneca y sino quedarme con una sola dosis. Lo que no haría sería eso hasta que no haya evidencia clara".

El doctor tampoco se ha mostrado partidario de la propuesta de la Junta de Andalucía y de la Comunidad de Madrid, que han solicitado que la gente que quiera vacunarse con AstraZeneca y no pertenezca al grupo de edad determinado para ello pueda hacerlo firmando un consentimiento que exima de responsabilidad a las autoridades sanitarias.

"Me parece mal", ha reconocido Carballo, que ha asegurado que "nuestras autoridades están para decir lo que hay que hacer". Por ese motivo califica como "un error cargar esa responsabilidad al individuo".

En este sentido, insiste: "Seamos valientes y tomemos decisiones, que los médicos las tomamos a diario. Yo cuando pongo una medicación sé que tiene un riesgo-beneficio, y se lo explico al paciente".

Además, el doctor ha querido poner el foco en las personas que deberían estar vacunadas en las próximas semanas: "Los mayores de 65 años y las personas de muy alto riesgo. Son ellos los que desgraciadamente van a ocupar los hospitales en las próximas tres o cuatro semanas", ha lamentado.