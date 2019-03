Un joven devuelve un sobre con más de 12.000 euros

Víctor Gómez, un vecino de Ourense, se encontró un sobre con más de 12.000 euros, buscó al propietario y lo encontró en una gasolinera. El joven asegura que "lo hubiese hecho gratis". "Me dio una recompensa de 200 euros, pero no lo hice por eso. Me he quedado muy tranquilo por haber realizado esta buena acción. Estoy seguro de que el señor lo necesitaba".

Se trata de uno de los héroes del día que ha hecho algo que, con los tiempos que corren, pocas personas harían. Víctor Gómez nos recuerda que, entre banqueros y políticos, queda todavía gente honrada y humilde.