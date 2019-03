Desgarrador mensaje de Rosa María Sardà tras el atentado de Barcelona: "Debemos tener valentía y estar en Las Ramblas"

EMOTIVAS PALABRAS DE LA ACTRIZ

"Intento no ser una pánfila, ser una mujer valiente", la actriz Rosa María Sardà ha tratado de no romperse tras el ataque terrorista de Barcelona y ha hablado con laSexta. Ha explicado que lleva flores a Las Ramblas para rendir homenaje "a las pobres personas inocentes de todo el mundo" a quienes no conocía pero nunca olvidará.