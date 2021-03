¿Tiene sentido obligar a usar la mascarilla siempre, también en la playa, al margen de la distancia de seguridad? Para Déborah García Bello, la respuesta es clara: "Desde un punto de vista científico, no. Si puedes mantener la distancia de seguridad, no tiene sentido", sostiene la divulgadora científica.

Preguntada en MVT por la obligatoriedad de la mascarilla en todos los espacios, independientemente de la distancia, García Bello ha criticado que esta medida "llega tarde y mal".

"Lo que no tiene sentido es que se apruebe ahora", ha señalado, recordando que "hace dos días teníamos una ley a nivel Estado que permitía ir sin mascarilla si podía respetar la distancia de seguridad" y que fueron las comunidades autónomas quienes la endurecieron a lo largo del verano pasado.

En este sentido, la experta ha enumerado medidas "que ya sabíamos que funcionaban", como los controles de aforo o cuadrículas para convivientes en las playas gallegas. "Solamente se utilizaba mascarilla si a lo mejor te ibas a pasear por la orilla y es una playa concurrida. En una playa muy grande, por ejemplo, es absurdo", ha agregado.

"Si ya tenemos un precedente que funcionó correctamente, el de este verano, pues no tiene sentido que ahora lleguen más restricciones", ha insistido la experta, que ha reiterado que "si no ves a nadie a tu alrededor", la mascarilla "no tiene sentido".

A juicio de la química, "a lo mejor lo que tendrían que revisar es el tema de los espacios interiores y la ventilación". Un aspecto, ha denunciado, que "ya clama al cielo que no se controle". A este respecto, ha señalado la existencia de "incoherencias", como que "la gente está en el exterior con mascarilla, entra a un espacio interior, a un restaurante, a un bar, y está todo el rato sin mascarilla, que es donde realmente se producen los contagios".

Así, y aunque ha defendido el uso de mascarillas aunque se pueda mantener la distancia en exteriores -"porque hay gente que se salta las normas" o "ciudades con mucha densidad poblacional" donde "es muy difícil saber qué puedes mantener esa distancia"- García Bello ha concluido que "en una playa, en el monte en el río, en la montaña, donde estamos prácticamente solos, a estas alturas no tiene sentido esta restricción".