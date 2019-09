Íñigo Errejón concurrirá como candidato a la presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales del 10 de noviembre. El líder de Más País anunció el salto de su formación (Más Madrid) a nivel nacional con el objetivo de "desbloquear" la situación política.

A juicio de Cristina Almeida, el exnúmero 2 de Podemos ganará "los votos del cabreo": "Castigar a los dos era votar a la derecha". Una opción ahora más abierta con la irrupción de Errejón.

La abogada, además, ha apuntado que "si Errejón se presenta en ciudades donde ya hay una mayoría de izquierdas", sumará a esa izquierda, o al menos, hará que "no pierda su abstención".

El CIS ha recogido en una encuesta cuál es el principal problema que existe actualmente en España a juicio de los ciudadanos del país, y la respuesta ha sido contundente: un 45,3% considera que son los políticos y la política en general.

"Llevamos cuatro años en los que no se gobierna aquí", ha reprochado la abogada, que ha asegurado que la situación le tiene "cabreadísima". Aún así, Almeida ha reiterado que va a votar: "No voy a votar a la derecha porque me castigo yo".

Respecto a la exhumación del dictador Franco, recientemente aprobada por el Tribunal Supremo, la abogada ha asegurado que "si quieren lo utilizarán", pero "es un acuerdo del Parlamento. Rajoy no lo quiso llevar adelante, y estaba gobernando cuando se acordó. Luego Sánchez ha tirado para adelante", ha explicado la abogada, que ha asegurado que el presidente ha contado con múltiples trámites legales: "La Iglesia iba a hacer su cuento, pero ahora se ha callado no vaya a ser que le pidan el IBI demasiado pronto".

Almeida ha recordado que Franco quería ser enterrado en El Pardo, pero fue "el Estado" quien decidió llevarlo al Valle: "Hay 33.000 asesinados por Franco haciéndole compañía allí, sin permiso de las familias".