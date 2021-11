El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha calificado de "aquelarre" el encuentro 'Otras Políticas' en el que participaron Yolanda Díaz, Mónica Oltra, Ada Colau y Mónica García, entre otras mujeres de la política. En Más Vale Tarde, la expolítica y abogada Cristina Almeida ha respondido con contundencia a Casado por ese desafortunado adjetivo utilizado para referirse a la reunión.

"Lo del aquelarre me recuerda a una camiseta que dice: 'Somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar'. Aquellos aquelarres era para quemar a mujeres libres y las mujeres libres seguimos estando aquí. No somos ni brujas ni anti nada, sino que estamos por el futuro y por el progreso". "Si siempre quieren ir hacia atrás y nunca hacia delante, ¿cómo van a estar con estas mujeres?", ha añadido Almeida.

También la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, hizo referencia al "aquelarre" citado por Casado: "El Partido Popular está despistado. Casado no ha entendido lo que pasa en España y observo que no entiende bien el potencial que tenemos las mujeres en nuestro país", apostillo la también vicepresidenta del Gobierno.