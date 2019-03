Cifuentes: "Me avergüenzo de haber compartido militancia con Luis Bárcenas"

La Comunidad de Madrid ha vivido unos años bastante revueltos, ha sido el centro de tramas como la Gürtel o la Púnica. ¿Tiene Cifuentes alguna fórmula mágica contra la corrupción? "Yo no creo que nadie tenga fórmula mágica contra la corrupción porque desgraciadamente es algo que afecta a todos los partidos. Lo importante frente a la corrupción es intentar poner cortafuegos, yo no aceptaré en mi lista a personas que hayan sido imputadas o estén siendo investigadas", explica la candidata popular.

En la lista de Cifuentes quizás no cabría entonces el actual presidente de la Comunidad de Madrid, pero la delegada del Gobierno matiza: "Ignacio González no está siendo investigado por corrucpión. Hay que mantener la presunción de inocencia, pero yo sí creo que nosotros tenemos que tener un plus", sentencia.

"También es importante que los políticos tomemos medidas para evitar que en el futuro no puedan darse casos como los que ha habido en Andalucía, en mi partido con Bárcenas. La inmensa mayoría de los políticos somos honrados y por personajes como el seór Bárcenas estamos viviendo con la losa de la corrupción, hay que tener tolerancia cero contra la corrupción", pide Cifuentes.

La política popular es de las que reniegan de Luis Bárcenas como si nunca hubiera pertenecido al Partido Popular, por ser un señor que han tenido "la desgracia de tener como tesorero y como gerente durante muchos años. Es un presunto delincuente que tiene que explicar como cómo ha podido esa inmensa fortuna ejerciendo la política", se pregunta. "Haciendo política no te puedes convertir en millonario".