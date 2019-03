Carrizosa: "Pedimos a Torrent que ampare también al resto de diputados, y no a un prófugo de la justicia"

EL PORTAVOZ DE C'S EN EL PARLAMENT CATALÁN HABLA EN MVT

El portavoz de C's en el Parlament ha afirmado en MVT que "el procés está agonizando" y los independentistas "están alargando la agonía". Considera "evidente la mala relación entre ERC y JxCAT", y añade: "De simbolismos no come nadie, y con simbolismos no se gobiernan los países".