Carlos Cruzado: "La Agencia Tributaria tiene que cambiar de actitud"

EEUU y Reino Unido persiguen con campañas publicitarias a sus evasores fiscales. En España, el Gobierno quiere publicar los nombres de los grandes evasores y morosos. "No puedo entender tanta cautela con personas que no merecen la confianza de la sociedad. Se trata de que paguen, no lo puedo decir más claro", afirmó Cristóbal Montoro.

Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda, cree que la medida puede funcionar, aunque el Gobierno debe determinar quienes tienen que figurar en esa 'lista negra'. "Lo primero que hay que hacer es identificar e investigar a los grandes defraudadores para que paguen. La medida hay que enmarcarla dentro de un cambio de actitud de la Agencia Tributaria", ha explicado Cruzado.

Montoro habla de dar a conocer la identidad de morosos y de defraudadores. "Son dos cosas muy distintas. Una cosa es el moroso, que está identificado y, a lo mejor, pendiente de efectuar el pago; y otra cosa son los grandes defraudadores", ha señalado Carlos Cruzado.

El presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda cree que la Agencia Tributaria tiene que potenciar la investigación, a las que hay que dedicar un mayor esfuerzom, y la inspección. "Hay que dejar de incidir tanto en el pequeño contribuyente y ahondar más en las grandes fortunas y grandes empresas".