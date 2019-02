Carlos Carrizosa (Ciudadanos): "No pactaremos con el 'sanchismo', preso del independentismo y del separatismo"

Carlos Carrizosa, portavoz de Ciudadanos en el Parlament de Cataluña, explica cuál es la posición del partido ante la posible convocatoria de elecciones. "Nosotros lo que le pedimos es que las elecciones las convoque cuanto antes", dice dirigiéndose al Pedro Sánchez.

Además de pedir que "la fecha sea lo más pronto posible", Carrizosa asegura que "es evidente el deterioro de este Gobierno. No le faculta para continuar ni un minuto más en la Moncloa". Y ha insistido en que no debe posponerse "esta legislatura que desde el principio nació tocada con un gobierno que no contó con los escaños suficientes si no se aliaba con el populismo y con el separatismo".

Esta alianza, dice Carrizosa, es la que ha "quebrado el Estado de Derecho". Y también ha dicho del Gobierno socialista que es "un gobierno de imagen y de aviones".

Sobre si desde el partido plantean algún posible pacto, el político es tajante: "Ciudadanos va a salir a ganar. No estamos valorando ningún pacto". Eso sí, de darse no será con Pedro Sánchez, dice: "No vamos a poder pactar con el 'sanchismo', que ha sido preso del independentismo y del separatismo".